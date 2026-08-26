最大11万円OFF！ マウスコンピューター半期決算セール、9月16日まで

マウスコンピューターは、ECサイトにおいて、半期決算セールを8月26日から9月16日10時59分まで開催中だ。最大値引きは11万円OFFとなり、ノートPCからデスクトップPCまで、用途別に選びやすい構成で展開するセールとなっている。

今回のセールでは、一般用途向けのmouse、ゲーミング向けのG TUNE、クリエイター向けのDAIVという3ブランドが対象となる。mouse B5-A7A01SR-Aは22万9,900円から19万4,900円へ、mouse SH-A5A01は15万9,800円から12万9,800円へ値下げする。G TUNEでは、ノートPCのG TUNE H6-A9G60BK-Cが33万9,700円から28万9,700円、デスクトップPCのG TUNE FZ-I7G80が69万9,800円から58万9,800円となり、最大11万円引きの対象機として注目を集める内容だ。

DAIVでは、Copilot+ PC対応のDAIV S5-A7G60SR-Aが43万9,800円から37万9,800円、DAIV FM-A9G80が70万4,800円から59万4,800円へとそれぞれ価格改定される。Copilot+ PCは、AI機能を活用した新しいWindows体験を想定したカテゴリーで、写真編集や動画制作、複数アプリの並行利用を重視するユーザーにも向く構成だ。いずれも購入はマウスコンピューター公式ストアの特設ページから行う仕組みで、対象機種や在庫状況は販売ページで確認する流れになる。

セール期間中は、用途や予算に応じて性能と価格のバランスを見極めやすい点が魅力だ。ゲーミングPCを狙うならG TUNE、仕事や学習用途ならmouse、制作環境を強化したいならDAIVという選び方がしやすく、年度後半の買い替え需要にも合う企画となる。販売ページには各製品の詳細仕様も掲載されており、CPU、メモリ、ストレージ容量、グラフィックス性能などを比較しながら選べる構成だ。