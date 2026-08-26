G TUNE「獅白杯」限定ゲーミングPC発売、獅白ぼたん特典付きで150台限定

マウスコンピューターのゲーミングPCブランドG TUNEは、8月26日から10月8日11時までの期間・数量限定で、「獅白杯-オフライン-」協賛を記念した限定モデル「G TUNE DG-I5G70 獅白杯-オフライン-協賛モデル」の販売を開始した。販売台数は150台を予定し、予定数に達し次第終了となる。価格は359,800円だ。

このモデルは、ホロライブ所属の獅白ぼたんさんが主催したイベント「獅白杯-オフライン-」への協賛を記念した特別仕様となる。購入者限定特典として、本モデル限定録りおろしの獅白ぼたんシステムボイス5種類、マウスカーソル、オリジナル壁紙3種類、転写ステッカー、オリジナルステッカー、さらに「ぷちホロの村 - 剣とお店と田舎暮らし」のSteamダウンロードコードが付属する。

搭載する主な仕様は、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus、NVIDIA GeForce RTX 5070、16GBメモリ、1TBのNVMe Gen4×4 SSDとなる。高画質かつ高フレームレートでゲームを楽しめるほか、動画視聴や日常的なPC作業まで幅広く対応するミニタワー型ゲーミングデスクトップPCだ。OSはWindows 11 Home 64ビットを採用する。

購入はマウスコンピューターの製品ページおよび特設ページから行える。