2.5K大画面が6万円台！ NEC PCが12.1型Androidタブレット「LAVIE Tab T12」を受注開始

NECパーソナルコンピュータ（NEC PC）は7月30日、Androidタブレット「LAVIE Tab」シリーズから「LAVIE Tab T12」を発表した。同日よりNECダイレクト限定モデルとして受注を開始している。直販価格は6万4790円。
LAVIE Tab T12は、趣味から学習まで幅広い用途を想定したスタンダードモデル。
最大の特徴である12.1型ディスプレーは、2.5K（2,560×1,600ドット）の高解像度と90Hzのリフレッシュレートに対応。通常時で最大600nits（ピーク時最大800nits）の高輝度表示が可能で、96％ DCI-P3の広色域をカバーしており、屋内外を問わず鮮やかな映像表現を実現している。
本体サイズはB5相当に収められており、厚さ約6.3mm、重量約530gの薄型軽量設計を採用。10,200mAhの大容量バッテリーを内蔵し、ウェブ閲覧時で最大約13時間の駆動が可能となっている。
基本スペックは、CPUにMediaTek Dimensity 6400を採用し、8GBメモリー、約128GBストレージを搭載。microSDカードによるストレージ拡張にも対応する。OSにはAndroid 16を採用。
スマートフォンや他のLAVIEシリーズ製品とシームレスなデータ連携が可能な独自機能「つながる! LAVIE」もサポートしている。カメラはフロントが約800万画素、リアが約1300万画素。
製品サイズは278.8×181.1×6.3mmで重さが約530g（タブレット本体のみ）。
また別売オプションも同時に展開される。Bluetooth接続で4096段階の筆圧検知や傾き検知に対応する「デジタルペン 3（PC-AC-AD042C）」をはじめ、スリープ連動機能やペン収納スペースを備えたPUレザー製「タブレットカバー（PC-AC-AD054C）」、9H高硬度の「ガラス保護フィルム（PC-AC-AD055C）」がラインアップされている。
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