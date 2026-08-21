スマホだけじゃ物足りない！ ノートPCまで充電できるBelkinの2万5000mAhモバイルバッテリー

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

スマホだけじゃない！ 2万5000mAhならノートPCまでまとめて任せたい

モバイルバッテリーを持ち歩くなら、もうスマホをちょっと延命するだけでは物足りない！ スマホも、タブレットも、ノートPCも、外で使うデジタル機器をまとめて面倒見てほしい。そんな欲張りな使い方を真正面から受け止めてくれるのが、BelkinのBelkinの2万5000mAhモバイルバッテリーです。

まず容量がドンと2万5000mAh。スマホ用の小型モバイルバッテリーとは明らかに方向性が違います。出張先でノートPCを使う、移動中にタブレットで動画を見る、スマホも当然ガンガン使う。そんな「電池を食う機器を何台も持ち歩く」日にこそ、この大容量が頼もしい。価格はAmazonで14,955円（8月21日現在）となっています。

最大140W！ 「モバイルバッテリーでノートPCを充電したい」に応えるパワー

まず目を引くのは、なんといっても2万5000mAhという大容量です。スマホだけを充電する小容量モデルとは、そもそもの安心感が違います。

そして、この製品でテンションが上がるのが出力。USB-Cは単ポート使用時で最大140W！ もう「スマホは充電できるけどノートPCには力不足……」なんて遠慮する必要はありません。ノートPC、タブレット、スマートフォン、携帯ゲーム機まで、普段持ち歩く機器をまとめて充電候補に入れられます。

さらに、USB-C内蔵ケーブル、USB-Cポート、USB-Aポートを備え、最大3台を同時に充電可能。3系統を使った際の合計出力は最大158Wです。ノートPCを充電しながらスマホも、ついでにイヤホンも。モバイルバッテリー1台でそこまでやってくれるなら、もう電源担当としてバッグに常駐してもらいたいレベルといえましょう。

しかもUSB-Cケーブル内蔵！ 「ケーブル忘れた」を潰してくれる

大容量、高出力。ここまででも十分なのですが、さらにUSB-Cケーブルまで本体に内蔵しています。これが地味どころか、かなりデカい！ モバイルバッテリーは持ってきたのにケーブルを忘れた。バッグの中を探したらケーブルがグチャグチャ。そんな充電まわりの面倒を減らしてくれます。

バッグから取り出したら、そのままケーブルを伸ばして接続。シンプルですが、毎日のように使う道具だからこそ、これがありがたい。さらにデジタルディスプレーでバッテリー状態を確認でき、パススルー充電にも対応。大容量だからこそ「あとどれくらい残っている？」が目で確認できるのもうれしいところです。

「充電できるかな」を考えたくない人ほど、最初から大容量＆高出力で！

もちろん、軽さと小ささだけを求めるなら、もっとコンパクトなモバイルバッテリーはいくらでもあります。でも、出張や旅行でノートPCまで持ち歩くなら話は別。容量が足りるか、出力が足りるか、ケーブルを持ったか……そんなことを毎回考えるくらいなら、最初から余裕のある1台を選びたい！

2万5000mAh、最大140W、最大3台同時充電、そしてUSB-Cケーブル内蔵。スマホだけを充電するためのモバイルバッテリーではなく、持ち歩くデジタル機器の電源をまとめて引き受ける1台として考えると、かなり魅力的です。

過熱保護や落下試験をはじめとする複数の安全試験をクリアしているほか、国家3C安全認証やデジタル認証マークも取得。安全面にしっかり配慮されているのも安心できるポイント。

モバイルバッテリーにも、とにかくパワーと安心感が欲しい。ノートPCまでまとめて充電したい。そんな人なら、最初からこのくらい盛ってしまいましょう！

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。