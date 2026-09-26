スマホにくっつけて最大25W急速充電！ Belkinの薄型1万mAhモバイルバッテリーが便利そう

1万mAhでも厚さ15.7mm！ スマホと重ねて持ちやすい

外出先でスマホをしっかり充電したい。でも、大容量モバイルバッテリーは分厚くて持ち歩きにくい……。そんな人に注目してほしいのが、Belkinの「UltraCharge Qi2 25W 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10,000mAh」です。

10,000mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、本体サイズは108×70.5×15.7mm。約1.5cmの薄型ボディなので、スマートフォンの背面にマグネットで装着したままでも扱いやすく、バッグの中でもかさばりにくいのがポイントです。本体にはアルミニウムを採用し、下部には滑り止めグリップも備えています。

マグネットで最大25W、USB-Cなら最大30Wで充電

便利なのが、Qi2対応デバイスを背面にピタッとくっつけるだけで充電できること。ワイヤレス充電は最大25Wに対応しており、ケーブルを抜き差しせずにサッと充電を始められます。

さらにUSB-Cポートも備え、こちらは単体使用時に最大30Wで出力可能。ワイヤレスとUSB-Cを組み合わせれば2台を同時に充電でき、その場合はワイヤレス15W＋USB-C 15Wで利用できます。モバイルバッテリー本体を充電しながらスマホなどに給電するパススルー充電にも対応しています。

残量がわかるディスプレー付き、旅行用にも便利

本体にはバッテリー残量と充電状態を確認できるスマートディスプレーを搭載。「あとどれくらい残っている？」がひと目でわかるので、出かける直前に慌てて充電する、といった場面も減らせそうです。

過電流や過電圧、過熱、短絡などに対する保護機能も搭載。容量、薄さ、ワイヤレス充電の使いやすさをまとめて重視したい人にはチェックしてほしいモバイルバッテリーです。カラーはブラック、サンド、ホワイトの3色が用意されています。

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