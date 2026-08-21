Kindle漫画セール情報「推し漫」 第237回
『都市伝説先輩』もっと評価されていいと思うオカルトコメディ漫画【Amazonマンガ週末祭】
2026年08月21日 16時00分更新
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8月第3週（8月21～23日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「注目の次世代作家作品」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は平岡一輝センセイの『都市伝説先輩』をご紹介。
この漫画、絶妙です、オカルトとギャグのバランスが（倒置法による強調）。この漫画、もっと評価されていいと思います。
オカルト×シチュエーションギャグ『都市伝説先輩』は、リアル寄りなホラー描写に数多の小ボケを被せる、怪談×漫才みたいな斬新なホラー漫画。怪異を引き寄せる体質を持つ都市伝説先輩と、癖の強いオカルトサークルの面々が織りなすオカルティック青春コメディ。
バケモノが現れたのに、誰も怖がらずに笑い飛ばしたりすると読んでるほうも冷めちゃいますが、この漫画は怪異を変にスカさないところがいい。怪奇現象に遭遇するとめっちゃ怖がるのに、すぐさまボケたり、さらに怖い目に遭いに行くキャラ立ちの、オカルト好きならではの好奇心が本作の推進力。
現在3巻まで発売中の本作ですが、待望の第4巻が9月4日発売予定。みんな、正座待機！
かわいいのにちょっと怖い、第1巻のカバーのデザインは秀逸だと思う
都市伝説先輩
平岡一輝 (著)
全3巻（続巻）
2,236円 ＋ポイント還元 1,118 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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