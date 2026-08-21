100人分の命を使って、たった一人を守ると誓った奴隷少年のダークファンタジー『ケントゥリア』【Amazonマンガ週末祭】

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8月第3週（8月21～23日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「注目の次世代作家作品」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は暗森透センセイの『ケントゥリア』をご紹介。

奴隷100人の命と超人的能力を体に宿した奴隷の少年ユリアンの物語『ケントゥリア』。とにかく第1話だけでも読んでみてほしい。第1話は、ユリアンが力を得るまでのイントロ的な話ですが、とにかく密度がすごいです。その後は100人分の命と力でヒロイックに無双していく話……になるかと思いきやそうはならず、100人の命と力を授かっても手に入れられなかったものを手に入れ、そして与えるための成長物語になっていきます。

個人的には、序盤のユリアンはもう少しすれたキャラでもよかった気もしますが（奴隷出身で親からも見放されて育ったという割に最初から結構いいヤツ）、それを差し引いてもこの物語は魅力的で、この先ユリアンがどう成長していくのかが気になります。

アニメ化はまだ発表されていませんが、いずれ間違いなくされると思われる、まさに注目の次世代漫画です！

100人分の命、何のために使うのか？ その問いの答えを探す物語

ケントゥリア

暗森透 (著)

全9巻（続巻）

6,706円 ＋ポイント還元 3,353 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

自由を求め、奴隷船へ密航した少年ユリアン。船には、身重の女性ミラをはじめとする100人の奴隷が乗せられており、彼らは、虐待されて育ったユリアンを一人の人間として受け入れてくれる。



しかし船が呪われた海域へ入ったことで、彼らの運命は一変。凄惨な事件を生き残ったユリアンは、人ならざる“海”から100人分の命と超人的な力を与えられる。100人分の力、100人分の速度、100人分の反射、その代償とともに彼が背負ったのは、ミラが命を賭して船で生んだ娘、ディアナを守ることだった。