Kindle漫画セール情報「推し漫」 第235回
マチコ先生のモデル、誰か知ってる？『まいっちんぐマチコ先生』が全巻33円！【Kindle漫画セール情報】
2026年08月20日 16時00分更新
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新人・美人教師マチコ先生のお色気学園コメディ『まいっちんぐマチコ先生』が、全8巻で264円という破格セール中です！ なんと1巻あたり33円！「まいっちんぐ」！！
マチコ先生は、かわいらしい絵柄なのにやっぱりちょっとセクシーに感じますよね。それもこれもマチコ先生のキャラクターが魅力的だから。そんなマチコ先生にモデルとなった人物がいるのをご存知でしょうか。エンタメニュースを扱うメディア『ENCOUNT』のインタビュー記事によれば、マチコ先生は、当時の人気女性3人を合成したキャラクターだそうで、まず体形は宮崎美子さん。なるほど、そう言われるとそう見えなくもないですな。そして顔は大場久美子さん。へぇ。いいですね。好き。そして、全体の雰囲気はアグネス・ラムをイメージしているそうです。もう、えびはらセンセイの妄想全開のキャラですね。そりゃかわいいわけだ。まあ、いまどきの若い読者さんだとあまりピンとこないかもしれませんが、各自ググって過去のグラビア写真を見つけてください。
おまけに、マチコ先生の名前は、漫画家・里中満智子センセイのお名前から取ったそうで、後年えびはらセンセイがご本人に報告したところ喜んでもらえたとのこと。名前にまで元ネタがあるとは……。
セールは本日8月20日まで！
連載されていたのは、教育本のイメージを持つ学研の雑誌だったのも趣き深い
まいっちんぐマチコ先生
えびはら 武司 (著)
全8巻（完結）
264円 (1巻あたり33円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）
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