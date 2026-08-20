高身長（172cm）で抜群のスタイルを誇る瀬名ひなの（せな・ひなの）さんが、1st DVD「ギルティ・ボディ」（発売元：竹書房、収録時間：121分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

レースアンバサダーとしても人気だった瀬戸さんは、格闘技のリングに華を添える「K-1 GIRLS 2026」にも選出。以前からスタイルを活かした仕事がしてみたいと考えていたそうで、2025年からグラビア活動を開始し、ついにファン待望の1st DVDリリースとなった。

――どんな内容ですか？

【瀬名ひなの】 4月に沖縄に行ってきたのですが、CAを演じていて、久しぶりの休暇でリフレッシュしたいと彼氏（＝視聴者）と旅行する物語です。機長（＝こちらも視聴者）を誘惑するシーンもあって、いろいろ楽しめると思います。

――オススメは？

【瀬名ひなの】 ジャケ写にも採用されている、金色のビキニを着てビーチで撮ったシーンです。グラデーションが美しい夕暮れ時を狙っていたし、幻想的で素敵な映像に仕上がりました。

――ほか注目は？

【瀬名ひなの】 ベージュ色の水着で大きなバスタブに浸かり、のんびりとリラックスするシーンです。こういう撮影をしたことがなかったし、艶っぽい雰囲気を出そうと自分なりにこだわった点を見てほしいです。

――特に大人っぽさが出せたのは？

【瀬名ひなの】 カーテンを閉めた部屋で、紫色のビスチェを披露するところです。全体的にフレッシュ感があるなか、このシーンだけ特にセクシーな感じだったので、撮影に苦労したのが思い出です。

――これからの抱負も。

【瀬名ひなの】 K-1 GIRLSもやっていますが、グラビアも含めていろいろなことに挑戦して自分のことを知ってもらいたいです。身長が高くてスタイルが良いのに、すごく可愛い相沢菜々子（あいざわ・ななこ）さんが憧れです。

ラジオなどでも語っているが、実は瀬名さんはニューヨークで暮らしていたことがある帰国子女。「人格が形成される小3～小6のころだったので、人と変わっていると言われる」そうだが、こうしたパーソナリティーは仕事に活かせそうだ。8月22日に開催される「フレッシュ撮影会 コサツ（個撮）」も参加予定なので要チェック。神奈川県の相模原市にある城山スタジオにて。