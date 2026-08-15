洗練されたスタイルが人気の市原 薫（いちはら・かおる）さんが、9th DVD「ボクの彼女のバグった距離感」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを7月25日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2月に千葉県の鴨川で撮影された9th DVDは、特殊レンズを使った迫力の距離感で魅せる人気シリーズの1作品。役柄としては高校教師を演じていて、生徒（＝視聴者）との学校生活やプライベートの様子が描かれている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【市原 薫】 教室や保健室、更衣室といった学校ならではのシチュエーションがたくさん登場します。衣装も赤のノースリーブニットや白衣、大人っぽいランジェリーまでいろいろ。ドキッとする展開を堪能してほしいです。

――オススメは？

【市原 薫】 具合の悪くなった生徒を保健室で介抱するシーンです。白衣をはだけたときに胸がすごい勢いで迫ってくる……みたいな。ファンの方々も「特殊レンズの臨場感がすごかった！」とびっくりしていました（笑）。

――ほか注目は？

【市原 薫】 夜の寝室で撮ったシーンはしっとりした大人っぽさが出ているし、さわやかな朝ベッドのシーンとのギャップも楽しめるかなと。見どころがギュッと詰まった作品になったので、点数を付けるなら100点満点です。

――さて、前回の取材の際にはトリマーの学校に通っていると話していましたが。

【市原 薫】 2年制の1年目で、ちゃんと卒業して資格を取って働けるように勉強中です。もともと犬が大好きで、家でも1.5kgくらいの小さなマルチーズとプードルを1匹ずつ飼っています。SNSにも載せているのでご覧になってください！

仕事については5月3日で29歳を迎えたこともあり、「30歳になるまでにイメージDVDは10作品出したい」との抱負。会員限定だがサービスショット盛りだくさんのファンクラブ「薫ちゃんのすべて」ものぞいてみよう。