圧倒的な美貌でグラビア界を席巻する斎藤恭代（さいとう・やすよ）さんが、ラストBD＆DVD「君の名は永遠」（発売元：MERA、収録時間：BD 166分、DVD 131分、価格：BD 6820円、DVD 4620円）の発売記念イベントを8月2日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

通算で4thとなるが、この作品をもってイメージDVDを卒業することを決めた斎藤さん。30歳を迎える直前……4月上旬にバリ島でロケが行なわれているが、「寂しい気持ちもありますが、ステップアップして活動の場を増やすための前向きな一歩です」と前置きして取材が始まった。

――バリ島はいかがでしたか？

【斎藤恭代】 大好きなスタッフやファンの方々が私をここまで連れてきてくれたという感謝を胸に、最高のラストに相応しい作品になるよう集中して臨みました。現地の猫たちと触れ合ったり、毎日の食事も美味しくて、思い出に残る楽しいロケになりました。

――オススメは？

【斎藤恭代】 ジャケ写にも採用されたエメラルドグリーンの水着が、一番のお気に入りです。バリ島ならではの緑を背景に、衣装とヘアメイクが完璧にマッチしていると思います。寝室でワインを飲んだり、ナイトプールで泳ぐシーンも、大人っぽい雰囲気を楽しんでいただける点を推したいです。

――ほか注目は？

【斎藤恭代】 ちょっと新婚旅行を意識して、ウエディング衣装で魅せるところです。色鮮やかな花びらを上からたくさん降らせる展開もバリ島ならでは。ただ、未来の旦那さんを意識したわけではありません（笑）。「こういう仕事がこなせる人になりたい」という夢のほうが大きくて、現実的には（結婚は）まだまだ先の話かなと思います。

――30歳を迎えた気持ち、これからの目標も聞かせてください。

【斎藤恭代】 気が引き締まる思いです。幅広い役を演じられるようになりたくて、ワークショップに通って勉強しています。目標であり憧れているのは同じ事務所の綾瀬はるかさん。アクションシーンの躍動感と迫力にずっと惹かれています。

現在、AKB48の1期生として活躍した大島麻衣さんがメインMCを務める、TOKYO MXの番組「銀座 de 火曜祭 ～Let's sing a song from GINZA～」にも出演中。AKB48好きで知られる斎藤さんなので、「ファンとして握手していた方々と一緒に歌わせていただけることが本当にうれしい」と喜びをコメント。グラビア活動そのものをやめるわけではないし、多彩な仕事で新たな道を切り拓きそうである。