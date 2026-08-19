バストは101cm・Jカップ。色白＆美肌も魅力的な甘党もも（あまとう・もも）さんが、1st DVD「甘党宣言」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：182分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今年1月からグラビア活動を始めた甘党さんは、「ミスヤングチャンピオン 2026」選考オーディションにも参加し、ファイナリスト選出という成果を上げた注目株。待望の1st DVDは4月に沖縄で撮影されたもので、人気エステティシャンと利用客（＝視聴者）の関係を描いた物語になっている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【甘党もも】 自己紹介から始まって、バスルームで体を洗ってあげたり、ベッドに移動して体をほぐしてあげたり、すっかり仲良くなって海に遊びに出かけたりします。以前にエステティシャンとして働いていたこともあるし、リアル感のある映像に仕上がりました！

――オススメは？

【甘党もも】 グラビア王道と言われますが、ピンク色のビキニを着て洗車するところが可愛らしさがあってお気に入りです。車内でのイチャイチャやシートベルトを使ったパイスラも楽しんでほしいです。

――ほか注目は？

【甘党もも】 寝室でシャツをはだけて、大人っぽい黒のランジェリーで魅せるシーンです。肌の露出でもすごく攻めているし、普段の撮影会などでは見られない、イメージDVDならではの展開になっていると思います。

――ユニークな名前の由来も聞かせてください。

【甘党もも】 甘い物が本当に大好きなんです。女性らしい優しさや包容力を出していけたらなと思って、グラビアデビューと同時にこの名前にしました。一番好きな甘い物は……クッキーです（笑）。

ちなみに、男女を問わず年上の人と飲んで話すのが好きだそうで、特技は「おじさんとすぐ仲良くなれること」。撮影会だけでなくTikTokで配信などもやっているので、一度覗いてみてほしい。アナウンスはないが、これだけ可愛くてグラビア映えするボディーの持ち主であれば、2nd DVDリリースも期待できそうだ。