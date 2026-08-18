グラビア映え必至のまんまるHカップが魅力！ 「うみりん」こと羽美凛南（うみ・りんな）さんが、3rd DVD「威風凛々」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：95分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月26日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年1月からグラビア活動を始めた羽美さんは、同年の5月と12月にDVDリリースを達成した期待の新人。いずれの作品も撮影会の一環としてイベントが開催されているが、店舗では今回が初めて。熱心なファンが応援に駆けつけたのは言うまでもない。

――店舗のイベントをやろうと思った理由は？

【羽美凛南】 ずっとお客さんを集められる自信がなかったのですが、グラビア活動も1年以上が経ったし、DVDリリースも3枚目だし、がんばってステージに立ってみようかと。撮影会とは違う雰囲気だから緊張します（笑）。

――映像ではどんな姿が楽しめますか？

【羽美凛南】 南国デートがコンセプト。青空の下でビーチを走ったり、プールに入って遊んだり、ホテルの部屋で一緒に過ごしたりとか。視聴する方は彼氏になった気分で楽しめる内容です。ロケは5月末に沖縄でやりました。

――オススメは？

【羽美凛南】 やっぱり沖縄のビーチではしゃぐところです。可愛く撮れていると思うし、普段っぽさが出ている点で激推しです。次に挙げたいのがバスルームで体を洗うシーン。過去イチで肌の露出をがんばりました。

――特にまんまるHカップが表現できたのは？

【羽美凛南】 朝ベッドでイチャイチャするところです。「エッチな水着を買ってきちゃったんだけど見たい？」と誘惑する流れになっていて、そのときに披露した大胆な紫色の水着姿はドキドキしてもらえると思います。

現在、「モデルプレス写真集オーディション 2026」に参加中。決勝投票は8月18日～23日で、結果発表は8月25日。果たして栄冠を手にすることはできるか？ 撮影会については、近いところでは8月28日の「Gスタ」に参加予定。「もっと名前を広めて好きになってもらえるように」と抱負を述べた。