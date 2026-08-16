ちょっと上品！ ブラックサンダー新作は「ロイヤルミルクティー」54円で登場

有楽製菓は「ロイヤルミルクティーのサンダー」を8月25日よりコンビニ先行発売します。9月14日からは全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどでも販売します。
ブラックサンダーが「ロイヤルミルクティー」に！
ブラックサンダーシリーズから、紅茶の華やかな香りとミルクのコクを楽しめる新作が登場します。
▲「ロイヤルミルクティーのサンダー」54円
紅茶には、爽やかな香りが特長のウバと、濃厚な味わいのアッサムを1：1でブレンド。袋を開けた瞬間から華やかな紅茶の香りが広がり、すっきりした後味と満足感のある味わいに仕上げたといいます。
ミルク感にもこだわり、北海道ミルク入りチョコレートに、クリーム風味チップやクリーム風味パウダーをプラス。複数の素材を組み合わせることで、ロイヤルミルクティーらしいまろやかなコクを表現したとのことです。
さらに、ミルク風味ビスケットとクッキーを組み合わせ、ブラックサンダーらしいザクほろ食感に。紅茶の香り、ミルクのコク、ザクほろ食感を一度に楽しめる仕立てだとしています。
いつものブラックサンダーと雰囲気が違う！
パッケージは、やわらかな紫色をベースに、紅茶とミルクが混ざり合う様子をデザイン。おなじみのブラックサンダーとはちょっと違った上品な雰囲気が目を引きます。
ブラックサンダーのザクザク感に、ロイヤルミルクティーの華やかな香りとまろやかさがどう合わさるのか気になりますね。
まずは8月25日からコンビニで先行販売されるので、気になる人はチェックしてみては。
コンビニ先行
・発売日：2026年8月15日
スーパーマーケット、ドラッグストア
・発売日：2026年9月14日
（※文中の価格はすべて税込）
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