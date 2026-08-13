なか卯、希少部位「オイスターミート」の親子重！ 690円から

丼チェーン「なか卯」は、8月19日11時より「絶品炭火焼き親子重」各種を販売します。

ちょっとリッチな「絶品炭火焼き親子重」

親子丼が看板メニューのなか卯から、希少部位の鶏肉を使用したちょっとリッチな親子重が登場します。



▲「絶品炭火焼き親子重」並盛り：690円、ごはん大盛：790円

鶏1羽からわずかしか取れない希少部位「オイスターミート（鶏もも肉）」を使用。



リリースによると、オイスターミートとは、鶏もも肉のなかでも特にやわらかな食感とジューシーな味わいが特長の部位とされていて、親子重ではオイスターミートを備長炭で香ばしく焼き上げることで、鶏肉本来の旨みを引き出したといいます。



一口食べるたびに広がる鶏の旨みと炭火の香ばしさがポイントといいます。シャキシャキ食感の白ねぎとともに、なか卯自慢の“こだわり卵”でふんわりととじて仕上げ。



▲「温たま絶品炭火焼き親子重」並盛り：800円、ごはん大盛：900円

同時に、濃厚な卵のコクが加わる「温たま絶品炭火焼き親子重」も販売します。まろやかな温たまが炭火で焼き上げたオイスターミートの旨みを引き立て、より贅沢な味わいが楽しめる一品といいます。



あわせて、「冷やしはいからうどん（小）」を付けたセットも950円で販売します。

オイスタミートってなに？牡蠣関係あるの？

希少部位と聞くと惹かれますよね！



それにしても「オイスターミート」ってあまり耳馴染みない部位ですよね。牡蠣（オイスター）の肉という意味でしょうか？



調べたところ、もも肉の一部で、非常に水分量が多くジューシーな部位。そのおいしさから牡蠣（オイスター）の名がついたといわれています（形が牡蠣に似ていることが由来という説も）。別名「おび」などとも呼ばれています。



鶏肉なのに牡蠣の名前がつくにはちゃんと理由があるんですね。「なか卯のオイスターミートを食べたよ」って話すと「なにそれ？」って友人と話題にできそう。



そんな話題性ふくめて、とても気になる一杯です。価格は690円からですよ。



・発売日：2026年8月19日





（※文中の価格はすべて税込）

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