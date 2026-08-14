カレーに「カツ玉」がドーン！ 欲望まみれの極太スパ

「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」は、期間限定メニュー「欲望のカレーカツ玉スパ」を8月16日に発売します。
夏の恒例カレーパスタが「カツ玉」で豪快に
パンチョでは夏恒例となっているカレーパスタ。今年は、和風カレーを合わせたミートソーススパゲッティーに、カツを卵でとじた“カツ玉”を豪快にのせています。
▲「欲望のカレーカツ玉スパ」 小（1190円）、大（1390円）
カレーはかつお系の和風出汁を効かせた、お蕎麦屋さんを思わせる味わい。スパイスの刺激と出汁のコクを、パンチョ自慢の2.2mm極太麺と一緒に楽しめるといいます。
さらに、特製の割下をたっぷり吸ったロースカツを、とろっとした卵でとじてトッピング。カツの旨みと卵のまろやかさが、カレーミートソースに絡み合う仕立てです。
販売は9月末までを予定しています。
欲望がすごい！
カレーも食べたい、カツ丼も食べたい、スパゲッティーも食べたい。そんな欲望をそのまま実現したような、この夏限定のメニューです。
さらに、パンチョでは追加トッピング（有料）も楽しめます。「焼きチーズ」を加えてさらに濃厚にしたり、「ハンバーグ」でボリュームアップしたりするのもよさそう。
カレーにカツ玉をのせただけでも十分に豪快なのに、さらにトッピングまでできるとは……！ パンチョらしい欲張りな一皿ですね。
・発売日：2026年8月16日
（※文中の価格はすべて税込）
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります