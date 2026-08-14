カレーに「カツ玉」がドーン！ 欲望まみれの極太スパ

「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」は、期間限定メニュー「欲望のカレーカツ玉スパ」を8月16日に発売します。

夏の恒例カレーパスタが「カツ玉」で豪快に

パンチョでは夏恒例となっているカレーパスタ。今年は、和風カレーを合わせたミートソーススパゲッティーに、カツを卵でとじた“カツ玉”を豪快にのせています。

▲「欲望のカレーカツ玉スパ」 小（1190円）、大（1390円）



カレーはかつお系の和風出汁を効かせた、お蕎麦屋さんを思わせる味わい。スパイスの刺激と出汁のコクを、パンチョ自慢の2.2mm極太麺と一緒に楽しめるといいます。

さらに、特製の割下をたっぷり吸ったロースカツを、とろっとした卵でとじてトッピング。カツの旨みと卵のまろやかさが、カレーミートソースに絡み合う仕立てです。



販売は9月末までを予定しています。

欲望がすごい！

カレーも食べたい、カツ丼も食べたい、スパゲッティーも食べたい。そんな欲望をそのまま実現したような、この夏限定のメニューです。



さらに、パンチョでは追加トッピング（有料）も楽しめます。「焼きチーズ」を加えてさらに濃厚にしたり、「ハンバーグ」でボリュームアップしたりするのもよさそう。



カレーにカツ玉をのせただけでも十分に豪快なのに、さらにトッピングまでできるとは……！ パンチョらしい欲張りな一皿ですね。



・発売日：2026年8月16日

（※文中の価格はすべて税込）

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