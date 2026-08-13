Goal Zeroの人気LEDランタンに日本限定カラー登場　オレンジ＆ホワイトを数量限定発売

アスクは8月15日より、米国ユタ州発のポータブル・ソーラー＆バッテリー製品ブランドGoal Zeroの小型LEDランタン「LIGHTHOUSE MICRO FLASH」の日本別注カラー「オレンジ」と「ホワイト」を数量限定で発売する。予想市場価格は各5,940円前後の見込み。
「LIGHTHOUSE MICRO FLASH」は、4つのLEDで360度を照らすランタン機能と、上部のフラッシュライト機能を1台にまとめた小型LEDランタンだ。USBアダプタやPC、同社製ソーラーパネルから充電できるUSB充電式で、キャンプや夜間の散歩、災害時の備えまで幅広く活躍する。今回の日本別注カラーは、ポップな印象のオレンジと、ガジェット類とも合わせやすいホワイトの2色となる。
充電は本体下部の折りたたみ式USBコネクタを使い、モバイルバッテリーやパソコンから約3.5時間で行える設計だ。同社製の最小ソーラーパネル「Nomad 5」でも、好天時なら約3.5時間で満充電にできるという。商品は数量限定のため、購入を検討する場合は、アスクの案内する限定販売店や同社の製品情報ページを確認する必要がある。
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