BenQ、360Hz対応WQHDゲーミングモニター「ZOWIE XQ2566X」を8月19日発売

ベンキュージャパンは、ZOWIEブランドの新製品として、esports向け24.1インチWQHDゲーミングモニター「XQ2566X」を8月19日に発売する。価格はオープン価格となる。バトルロイヤル系FPSに向けて設計され、360Hz駆動と独自技術を組み合わせた競技志向モデルだ。

XQ2566Xの特徴は、WQHDの高解像度と最大360Hzの高リフレッシュレート、そして最新のモーションブラー軽減技術「DyAc 3」を搭載する点だ。高速な視点移動でも残像を抑え、ブレの少ない映像表示を実現するため、索敵やエイムの精度が求められるFPSで優位性を発揮する構成だ。

さらに、リングファイトなど背景との色干渉が起こりやすい場面を見やすくする独自カラーフィルターを備え、暗所の敵を見つけやすくする「Black eQualizer」や、色設定の調整幅を広げる「Color Vibrance+」も搭載する。加えて、専用アプリ「ZOWIE Sync」により、スマートフォンから設定の制御や同期ができ、プロ選手の設定を試しやすい点も魅力だ。対応タイトル向けプリセットとして、PUBG、Apex Legends、フォートナイト、Delta Force向けの最適化も用意するという。

カラーはダークグレー、発売日は8月19日、価格はオープン価格だ。あわせて、サードウェーブのゲーミングPCブランドGALLERIAとのコラボセットも同日発売される予定で、PCとモニターをまとめてそろえたいユーザーにも選択肢が広がる。