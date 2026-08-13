コンパクトでもA4対応、サンワダイレクトの卓上シュレッダー2機種が登場

サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」は、家庭や小規模オフィス向けの卓上マイクロカットシュレッダー「400-PSD082W」と「400-PSD082BK」を発売した。価格は各6,618円（税抜）で、購入はサンワダイレクト本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、Amazon店などから行える。

新製品は、2×10mmのマイクロカットを採用した卓上シュレッダーだ。住所や氏名、電話番号、取引情報などが記載された書類を判別しにくい状態まで細かく裁断でき、請求書や明細書、宅配伝票などの処分を後回しにしがちな場面で役立つという。個人情報を含む紙類を、手元でその場処理できる点が特徴だ。

投入幅は220mmで、A4用紙を折らずにそのまま使える。細断枚数は最大3枚で、カードやホッチキス留めの用紙にも対応する。細断速度は1分あたり1.8m、連続使用時間は約2分となる。日常的に少量ずつ発生する紙書類を、手軽に処理したい用途に向く仕様だ。

本体サイズはおよそ幅295×奥行155×高さ223mm。重量は約3kg、デスクや棚に置きやすいコンパクト設計という。ダストボックス容量は8Lで、こまめなごみ捨ての負担を抑えやすい。カラーはホワイトの「400-PSD082W」とブラックの「400-PSD082BK」の2種類を用意し、設置場所の雰囲気に合わせて選べる。