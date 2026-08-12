Windows 11などに”緊急”の脆弱性　セキュリティ更新を今すぐチェック（2026年8月）

マイクロソフトは8月11日、WindowsやOfficeなどの月例セキュリティー更新プログラム（2026年8月分）を公開。深刻度「緊急」を含む複数の脆弱性に対処した。
修正された主な脆弱性は以下のとおり。一部はアップデート公開前に悪用が確認されている。
■深刻度：緊急
リモートでコードの実行が可能
・Windows 11（26H1／25H2／25H2 Hotpatch／24H2／24H2 Hotpatch／23H2）
・Windows Server 2025（Server Core installationを含む）
・Windows Server 2022（Server Core installationを含む）
・Windows Server 2019／2016 （Server Core installationを含む）
・Microsoft Office
・Microsoft Exchange
■深刻度：重要
リモートでコードの実行が可能
・Microsoft SQL Server
・Microsoft Dynamics 365
・Microsoft .NET
・Microsoft Visual Studio
特権の昇格
・Microsoft Azure
情報漏えい
・Microsoft Defender
Windows OSに関しては、Windows Updateなどを通じて更新プログラ厶の適用が可能だ。
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