転売チケット使えません！ニンテンドーミュージアムが注意喚起

ニンテンドーミュージアムの公式Xは8月7日、同館のチケットを公式ページ以外から購入した来場者が入場できないケースが複数発生していることを公表。転売や決済代行等で購入したチケットは全て無効になることして注意を呼びかけた。

同館はチケットの販売を「ニンテンドーミュージアム チケットページ」に限定しており、正規の方法による同行者間の譲渡を除き、チケットの第三者への譲渡・転売は認めていないと説明。

転売サイトやオークション、SNS等で不正な販売や譲渡が確認された場合、当該チケットを含む全購入チケットの無効化や、以降の入館資格停止といった措置もあり得るとして、来場者に正規ルートでのチケット入手を促した。

一方、チケットを転売する側に対しては、悪質な転売行為を確認した場合、法令等に基づく対応をとることがあると牽制。あわせて、転売されたチケットが利用できないことを知りつつ転売行為を継続した場合、詐欺罪に問われる可能性があると警告している。

裏技やチートを使うのは、オフラインの1人用ゲームだけにしておくのが賢明だ。