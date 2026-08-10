Google Chromeに40件以上の脆弱性　アップデートの確認を

グーグルは8月6日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む41件の脆弱性に対応している。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・41件
深刻度別内訳
・重大：6件
・高：35件
■深刻度（重大）
・CVE-2026-19137：WebGLの解放後使用
・CVE-2026-19149：Auraの解放後使用
・CVE-2026-19154：Skiaの解放後使用
など
■深刻度（高）
・CVE-2026-19169：コンテキストタスクにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-19168：V8の不適切な実装
・CVE-2026-19138：クラッシュレポートにおけるヒープバッファオーバーフロー
など
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：151.0.7922.108/.109
・macOS：151.0.7922.108/.109
・Linux：151.0.7922.108
■モバイル版
・Android：151.0.7922.108
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
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