Google Chromeに40件以上の脆弱性　アップデートの確認を

グーグルは8月6日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む41件の脆弱性に対応している。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・41件 深刻度別内訳 ・重大：6件

・高：35件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-19137：WebGLの解放後使用

・CVE-2026-19149：Auraの解放後使用

・CVE-2026-19154：Skiaの解放後使用

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-19169：コンテキストタスクにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-19168：V8の不適切な実装

・CVE-2026-19138：クラッシュレポートにおけるヒープバッファオーバーフロー

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：151.0.7922.108/.109

・macOS：151.0.7922.108/.109

・Linux：151.0.7922.108 ■モバイル版 ・Android：151.0.7922.108

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。