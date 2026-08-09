からあげ×ポテトのワイルド定食！ ごはん、みそ汁付き

からあげ定食を提供する「からやま」は8月7日より、期間限定メニュー「鉄板ワイルドからテキ定食」を発売中です。

からあげ×ポテト！大胆なステーキ風定食

「鉄板ワイルドからテキ定食」は、ステーキのような食べ応えを目指した期間限定メニューです。店内利用のほか、持ち帰りにも対応します。

▲鉄板ワイルドからテキ定食 1078円

濃厚シャリアピンからあげ4個に、ご飯とみそ汁をセットにした定食です。すりおろし玉ねぎの甘みと醤油、にんにくの香ばしさを鶏肉にしっかりと浸透させ、濃厚シャリアピンソースを合わせています。

皮付きポテトやコーンを添え、ステーキをイメージした見た目に仕上げています。

▲濃厚シャリアピンからあげの合盛り定食 935円

濃厚シャリアピンからあげ2個と定番の「カリッともも」2個を盛り合わせた定食です。極ダレ、ご飯、みそ汁が付き、2種類のからあげを食べ比べできます。

▲濃厚シャリアピンからあげ 176円

濃厚シャリアピンソースをまとわせた期間限定のからあげを、1個から注文できます。

▲鉄板ワイルドからテキ弁当 1058円

▲濃厚シャリアピンからあげの合盛り弁当 918円

▲濃厚シャリアピンからあげ1個 172円

「もはやステーキ。でもからあげ。」

本メニューのテーマは「もはやステーキ。でもからあげ。」だそう。ソースでどれだけステーキに近づけられるか……というのは気になるところではありますが、とにかく、ポテトも添えられていて、食べ応え抜群であること間違いなしですね。

定番の「カリッともも」と食べ比べできるメニューや持ち帰りのお弁当も用意されています。夏休みのちょっとスペシャルなメニューとしてもぴったりではないでしょうか。

・開始日：2026年8月7日

※価格は税込み表記です。

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！