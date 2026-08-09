からあげ×ポテトのワイルド定食！ ごはん、みそ汁付き

からあげ定食を提供する「からやま」は8月7日より、期間限定メニュー「鉄板ワイルドからテキ定食」を発売中です。
からあげ×ポテト！大胆なステーキ風定食
「鉄板ワイルドからテキ定食」は、ステーキのような食べ応えを目指した期間限定メニューです。店内利用のほか、持ち帰りにも対応します。
▲鉄板ワイルドからテキ定食 1078円
濃厚シャリアピンからあげ4個に、ご飯とみそ汁をセットにした定食です。すりおろし玉ねぎの甘みと醤油、にんにくの香ばしさを鶏肉にしっかりと浸透させ、濃厚シャリアピンソースを合わせています。
皮付きポテトやコーンを添え、ステーキをイメージした見た目に仕上げています。
▲濃厚シャリアピンからあげの合盛り定食 935円
濃厚シャリアピンからあげ2個と定番の「カリッともも」2個を盛り合わせた定食です。極ダレ、ご飯、みそ汁が付き、2種類のからあげを食べ比べできます。
▲濃厚シャリアピンからあげ 176円
濃厚シャリアピンソースをまとわせた期間限定のからあげを、1個から注文できます。
▲鉄板ワイルドからテキ弁当 1058円
▲濃厚シャリアピンからあげの合盛り弁当 918円
▲濃厚シャリアピンからあげ1個 172円
「もはやステーキ。でもからあげ。」
本メニューのテーマは「もはやステーキ。でもからあげ。」だそう。ソースでどれだけステーキに近づけられるか……というのは気になるところではありますが、とにかく、ポテトも添えられていて、食べ応え抜群であること間違いなしですね。
定番の「カリッともも」と食べ比べできるメニューや持ち帰りのお弁当も用意されています。夏休みのちょっとスペシャルなメニューとしてもぴったりではないでしょうか。
・開始日：2026年8月7日
※価格は税込み表記です。
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