仕事も映像もなめらか　MSIの144Hz対応24.5型モニターが発売へ

エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネス向けモニター「PRO MP251 E14A」を8月中旬以降より順次発売する。価格はオープン価格。24.5インチのIPSパネル、144Hz駆動、スピーカー搭載、さらにMSI製ミニPCとの電源連動機能「MSI Power Link」に対応し、作業効率と省スペース性を両立するモデルだ。

最大の特徴は、4辺フレームレスデザインと表示領域92％のスリムな外観にある。24.5インチという扱いやすいサイズ感も相まって、複数台を並べるマルチモニター環境にも向く構成だ。

表示面では、一般的な60Hzモニターを上回る144Hz駆動のIPSパネルを採用する。滑らかな映像表示により、資料のスクロールやウインドウ操作時の見やすさが向上し、目の負担軽減も期待できる。178度の広視野角にも対応するため、斜めから見ても色変化が少なく、複数人で画面を確認する用途にも適するという。

機能面では、外部スピーカーなしで音声再生が行えるスピーカーを搭載し、台座にはスマートフォンを置ける窪みも備える。着信や通知の確認がしやすく、デスク周りをすっきり保てる設計だ。さらに、対応するMSI製ミニPCとHDMI接続・設定を行うことで、モニターとPCの電源が連動する「MSI Power Link」に対応する。目の疲労度合いを確認できる「Eye-Q Check」や、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルといった目に配慮した仕様も盛り込まれる。