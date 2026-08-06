USB-Cケーブル一体型だから忘れない！ 2台同時充電対応のPD67W充電器発売

MOTTERUは、100cmのリール式USB-Cケーブルを内蔵し、最大PD67W出力に対応するUSB充電器「USB充電器 巻取り式USB-Cケーブル一体型 PD67W 2台同時充電 折りたたみ式コンセント 全1色 2年保証（MOT-ACPD67C2）」を、8月5日に店舗とオンラインショップを含むECモールで発売した。価格はMOTTERUダイレクトで5,530円、発売記念の数量限定モニターセールでは3,980円となり、楽天、Yahoo!ショッピング、Amazonで購入できるという。

本製品は、デスク上やバッグ内で絡まりやすいUSBケーブルを本体に内蔵したリール式設計が特徴だ。必要な長さだけ引き出して使え、使い終わればマグネット式でスマートに収納できるため、ケーブルの煩わしさを抑えられる。さらに、次世代半導体GaNを採用し、発熱を抑えながら高出力化とコンパクト化を両立している点も見どころだ。

最大67W出力に対応し、スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBookなどのノートPCも急速充電できるという。内蔵ケーブルに加えてUSB-Cポートを1基備え、単ポート利用時は最大PD67W、同時使用時はPD45W＋PD20Wなどの組み合わせで2台同時充電に対応する。ビジネス出張や旅行で複数機器を扱うユーザーに向く仕様だ。

使いやすさの面では、100cmのケーブル長によりコンセント位置を選びにくく、巻き取り部分は約20,000回以上、ケーブル部分は約10,000回以上の試験をクリアした耐久設計だという。本体サイズはおよそ幅35×奥行65×高さ55mm、重量はおよそ163gとなる。プラグは折りたたみ式で、携帯時にほかの荷物を傷つけにくい。カラーはブラック、保証期間は2年間だ。