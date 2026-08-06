Nextorage、V90対応SDXC UHS-IIカード発売　4K・8K動画撮影向け最大1TBモデル

Nextorageは、V90対応SDXC UHS-IIメモリーカード「NX-F2AEシリーズ」を8月5日に発売した。販売形態はオープンプライスで、市場想定価格はNX-F2AE256Gが46,480円、NX-F2AE512Gが89,980円、NX-F2AE1TBが169,980円だ。高解像度動画の長時間収録を支える動画撮影向けモデルとして、プロからハイアマチュアまで幅広い撮影現場を想定した製品となる。

NX-F2AEシリーズは、動画撮影向けに最適化したアドバンスト・エディションのSDXCメモリーカード。ビデオスピードクラス最高クラスのV90に対応し、最低書き込み速度90MB/sを保証するため、4K、6K、8Kの高ビットレート収録でも安定した記録が見込めるという。フレーム落ちや記録停止のリスクを抑えたい撮影現場に向く設計だ。

容量は256GB、512GB、1TBを用意し、長時間撮影や大規模プロジェクトでカード交換の回数を減らせる点も強みだ。最大読み出し速度、最大書き込み速度はいずれも300MB/sで、撮影後のデータ取り込みを短縮しやすい。編集開始までの待ち時間を抑えられるため、納品までの時間が限られるワークフローでも効率を高めやすい製品だ。

耐久面では、耐温度、耐衝撃、耐挿抜、耐X線、耐磁性、耐静電など7種類の保護耐久テストをクリアしているという。動作温度範囲は-25℃から85℃、保存温度範囲は-40℃から85℃、外形寸法はおよそ幅24×長さ32×高さ2.1mm、重量はおよそ2gとなる。持ち運びやすいSDカード規格ながら、過酷な撮影環境も見据えた仕様だ。