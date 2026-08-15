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8月17日発売

シャインマスカットの「爽」っておいしそ！ ジュレ入りの贅沢仕立て

2026年08月15日 10時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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ちょっと贅沢な「爽」が登場

　ロッテは8月17日に「爽　贅沢果実シャインマスカット」（270円）を発売します。

「爽」の“贅沢”シリーズに新作

　　通常の「爽」よりちょっと贅沢な味わいを楽しめる“贅沢”シリーズから、第4弾が登場します。

▲「爽 贅沢果実シャインマスカット」270円
　今回はシャインマスカットを主役にしたフレーバー。シャインマスカットの果汁・果肉を7％使用し、アイスの中にはシャインマスカットジュレを加えています。

　「爽」ならではの微細氷によるくちどけのよい食感とすっきりした後味に、シャインマスカットの果実感を組み合わせた仕立て。ちょっとリッチな気分で楽しめる、ご褒美アイスとしています。

“贅沢”シリーズ初のフルーツ！

　“贅沢”シリーズではこれまで、「爽 贅沢濃味バニラ」「爽 贅沢濃蜜プリン」「爽 贅沢濃味抹茶」が登場してきました。

　バニラ、プリン、抹茶と続き、第4弾では初めてフルーツ系のシャインマスカットに。これまでの濃厚系とは少し雰囲気の違う“贅沢”が楽しめそうです。

　まだまだ暑い8月に、「爽」らしいすっきり感とシャインマスカットの果実感を楽しめるのは気になりますね。

・発売日：2026年8月17日

　（※文中の価格はすべて税込）

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