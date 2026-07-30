115cm・Kカップでグラビア界に衝撃を与えているなる子さんが、1st DVD「むちLOVE」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：120分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月19日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

もともとコスプレイヤーとして活動していたなる子さんは、いま個人撮影会や即売会で人気を集めている存在。Xのフォロワーはなんと11万人超。この可愛さと令和最強レベルのむちむち感は絶対に需要があると考えた制作サイドからのオファーで、1st DVDが実現したそうである。

――どんな内容ですか？

【なる子】 1月に都内で撮ったのですが、美容師になってサロンでイチャイチャしたり、制服を着てみたり、OLみたいなスーツ姿があったりとか。チャプターごとにいろいろ楽しめる映像になっています。

――オススメは？

【なる子】 前開きタイプの競泳水着で魅せるシーンです。自分のサイズに合うようにスタイリストさんが作ってくれた特製なんです。Kカップがちゃんと収まるか、ギリギリの戦いだったのですが、すごくセクシーに仕上がりました。

――むちむち感が出ているところを挙げるなら？

【なる子】 和室で着替えをするシーンです。デニムのショートパンツを穿こうとするのですが、「入るかな？」とお腹とお尻を揺らしています。応援していただいているファンの方々に一番喜んでもらえることを考え、「こういう演出にしたい」と自分から提案しました。

――撮影で思い出に残っていることがあれば。

【なる子】 久しぶりに制服を着たことです。似合うか不安だったし、「まだイケるかな？」「大丈夫かな？」と言って騒がしい現場になってしまいました。日本家屋の縁側で制服を脱ぐ展開にも注目してもらえたらうれしいです。

なお、コスプレイヤーだったころは現在よりも20kg近く痩せていたそう。「この2～3年はずっと右肩上がりです（笑）」と語るが、この1st DVDでグラビアデビューを果たしたし、過去のエピソードも含めて注目される機会は増えそうだ。8月16日にコミケ（C108）に参加するほか、8月22日に自主撮影会を開催予定なのでXのチェックは忘れずに！