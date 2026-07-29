グラビア活動やYouTubeの配信をがんばりながら、横浜の関内にある和風コンカフェ「はねやすめ」のオーナーを務めている辰巳シーナ（たつみ・しーな）さんが、14th DVD「僕だけが知っている隣のお姉さんの秘密」（発売元：ギルド、収録時間：104分、価格：4400円）の発売記念イベントを7月18日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今春に都内で撮影された14th DVDは、タイトルから分かる通りだが（視聴者の）隣の家に住んでいる辰巳さんとの関係を描いた物語。会社勤めする女性を演じていて、朝のゴミ出しに始まり、仕事帰りに泥酔して部屋に押しかけてくる様子などが楽しめる。

――細部まで作り込まれた役柄ですね。

【辰巳シーナ】 特に気に入っているのは、ジャケ写にも採用されたシーンです。飲みすぎて押しかけたときに介抱してもらい、そのお礼に「飲み直そう」と自分の部屋に誘うところがエッチだと思います。

――ほか注目は？

【辰巳シーナ】 関係が深まってきて、猫のコスプレを披露しちゃうシーンです。猫耳のあるピンク色の水着が可愛かったし、ぴょんぴょん跳ねたりしてアイドルになった気分でした。

――自分らしいシーンを挙げるなら？

【辰巳シーナ】 あまりないかもしれないです。お店のキャストが酔っ払ったらオーナーとして面倒を見ることも多いですし、自分が酔って人に絡むこともないので。その意味で今作はすごく新鮮でした。

――タイトルにちなみ、秘密にしていることなどはありますか？

【辰巳シーナ】 隠し事はあまりしない性格ですが……最近よく全裸で寝ています（笑）。YouTube「素朴な休日」の配信も寝ている姿が多いですが、こちらはBANされないように露出は控えながらやっています。毎週日曜日の19時にアップしているので視聴してみてください。

8月23日で4周年を迎えるはねやすめに関しては、「夏祭りとか浴衣デーも考えいてるし、毎月イベントもあるのでぜひ遊びに来てほしい」と呼びかけ。まだ明確なアナウンスはないが、15th DVDのリリースも期待したいところだ。