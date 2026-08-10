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8月10日「VAIOの日」特別企画も公開

PCでユーザーの健康状態の「気づき」を！ VAIO、非接触で測定できる新アプリを発表

2026年08月10日 10時05分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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　VAIOは、PC内蔵カメラとAIセンシング技術を活用したPCアプリケーション「VAIO ウェルネスケア」を発表。あわせて、8月10日より開始する2026年の「VAIOの日」記念キャンペーンについても公開した。

　VAIO ウェルネスケアは個人向け「VAIO SX14-R（VJS4R2シリーズ）」から先行プレビュー版を導入。8月10日よりダウンロード可能となっている。また秋以降は、法人含め搭載モデル拡大予定だ。

毎日使うPCで「気づき」を与える新体験「VAIO ウェルネスケア」

VAIO ウェルネスケアのアプリ画面
※掲載している画面は開発中のものを含みます。実際の画面はアップデート等により変更される場合があります
※血管情報・心拍情報は、カメラから取得したデータに基づき、統計学的処理により構築したモデルから推定した値であり、医学的に確立されたものではありません

　個人では健康寿命への関心、法人では健康経営への需要が高まる中、「日々の小さな変化に気づく」ことの重要性が増している。一方で、従来のウェアラブル端末や健康アプリは、毎日の装着や充電、手動での記録といった「継続のハードル」が高いという課題があった。

　VAIOは、現代人が毎日長時間向き合うPCこそが、心身の状態を振り返る「最も自然な接点」になると着目。PCを単なる作業道具から、ユーザーの健康状態の「気づき」へと進化させることを目指し、本アプリを開発したという。

　またソニー独立後の12年間、VAIOは法人向けに品質や信頼性を磨く一方、「驚き」を与える挑戦が控えめになっていたという。しかし2025年にノジマグループへ参入したことで、同社が掲げる「スピード・ユニーク・クオリティ」や挑戦を尊ぶ文化を吸収。新しい体験を提案するブランドしての「第一歩」としても本アプリは位置づけられている。

　アプリは個人向け「VAIO SX14-R（VJS4R2シリーズ）」から先行プレビュー版を導入。8月10日よりダウンロード可能となっている。

ウェブカメラを使用して最短3秒で血管情報、心拍情報を計測可能。
※掲載している画面は開発中のものを含みます。実際の画面はアップデート等により変更される場合があります
※血管情報・心拍情報は、カメラから取得したデータに基づき、統計学的処理により構築したモデルから推定した値であり、医学的に確立されたものではありません
※使用環境によって測定結果が出るまでに最大15秒かかることがあります。また周囲の環境などにより正しく測定できない場合があります

　最大の特徴は、非接触かつ高速な測定機能だ。ウェブカメラでユーザーの顔を検知し、AIセンシング技術によって血管情報と心拍情報を最短3秒で一括測定する（使用環境によって測定結果が出るまでに最大15秒かかることがあり。また周囲の環境などにより正しく測定できない場合がある）

　PCのログイン時や指定した時刻にアプリが自動で立ち上がるため、意識することなく測定が習慣化される。さらに、過去1週間分の変化をグラフで確認できるトレンド表示機能を備え、単発の数値ではなく「日々の変化」を振り返るきっかけを提供する。

　非接触での高速測定を実現する背景には、PCのハードウェア性能を最大限に引き出す技術がある。AIが得意とする顔認識や追従をNPUが、画像処理をCPUが担う「分散処理（並列処理）」を行うことで、負荷を最適化しスムーズな測定を可能にしている。

　また、カメラ制御の最適化も実装されている。普段のウェブ会議で求められる「美しい画質」と、測定に必要な「顔表面の微細な色変化を捉えるための設定」を、ハードウェアとソフトウェアが連携して自動で切り替える仕組みとなっている。

　なお、測定データは暗号化されPC内に安全に記録されるため、プライバシーにも配慮されている。

個人向け先行プレビューから「ダブルヘルス」構想へ

　「VAIO ウェルネスケア」の今後の展開としては、以下の3つのフェーズが掲げられている。

フェーズ1（8月10日〜）
　個人向け先行プレビュー版の配布を開始

フェーズ2（秋以降）
　個人および法人向けに正式リリース

フェーズ3（将来構想）
　ユーザーの健康とPC本体の健康状態を組み合わせた「ダブルヘルス」構想を推進

※先行プレビュー版は、正式版に先行して提供する体験版であり、機能の追加や改善を予定しています。

※本アプリケーションは生活環境改善（業務環境改善）を目的としたものであり、医療目的（疾病の診断・治療・予防等）の使用はできません。

「VAIOを知る」をテーマにした2026年「VAIOの日」特別企画

8月10日が「VAIOの日」に。2026年より開始

　VAIOは「バ（8）イ（1）オ（0）」の語呂合わせから、2026年より8月10日を記念日に制定。

　8月10日からは、「VAIOを知る」をテーマとした「VAIOの日」の各種キャンペーンがスタートする。主な施策は以下の通り。

・オンライン花火大会
　8月10日から16日までの期間中、各日20時10分から「810秒間」、特設サイト上で花火が打ち上がるオンラインイベントを実施。

・クイズキャンペーン
　抽選で「世界に1台だけのPC」が当たる特別企画。

・Reborn VAIO 特別販売
　VAIOストアにて、メーカー保証付きのリファービッシュPCを数量限定（60台）で販売。価格はVAIO（810）にちなんだ特別価格8万1000円。

・店頭体験特典
　全7店舗の「VAIO Shop in Shop」にて製品を体験した先着100名に、限定デザインの手ぬぐいをプレゼント。同店舗では「VAIO ウェルネスケア」の体験も可能だという。

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