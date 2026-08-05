大型GPUも余裕！ HAVN「BF 360 Flow Solid」は冷却性能を追求した新型PCケース

アスクは8月5日、HAVNブランド製のミドルタワー型PCケース「BF 360 Flow Solid」シリーズを発表した。発売は8月7日で、価格は27,980円前後の見込み。販売ラインアップはブラックの「BF 360 Flow Solid Black」とホワイトの「BF 360 Flow Solid White」の2種類で、自作PCの見た目と冷却性能を両立したいユーザー向けの新製品となる。
BF 360 Flow Solidシリーズの特徴は、トップとフロントに大きなスリット付きパネルを備え、ケース内部へ大量の空気を取り込める点にある。シュラウドには傾斜がつけられており、前面から入った風がグラフィックボード下部を通り抜けることで、熱だまりを抑えながらGPUを効率よく冷却する構造だという。
標準装備のファン構成も見どころだ。前面には厚さ40mmの180mmファン「H18 Case Version」を2基搭載し、最大164.63CFMの大風量をうたう。背面には厚さ30mmの140mmファン「H14 Case Version」を備え、一般的な25mm厚より余裕のある設計となる。さらに最大360mmの水冷ラジエーター、最大410mmのグラフィックボードに対応し、VGAサポートブラケットも標準装備するため、重量級GPUでも安定した取り付けがしやすいという。
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