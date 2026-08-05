サンワダイレクト、視線を遮るフェルト製デスクトップパネル発売　工具不要で設置も簡単

サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」は、周囲の視線を遮って集中しやすい作業環境をつくるフェルト製デスクトップパネル3種を発売した。ラインアップは「100-DPT017GY」「100-DPT016GY」「100-DPT015GY」の3型番となる。価格は8,164円（税抜）から9,818円（税抜）までの3段階で、購入はサンワダイレクト本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、Amazon店などで可能だという。

新製品は、デスクの天板にクランプで固定するフェルト製のデスクトップパネルだ。高さは30cm、40cm、50cmの3種類を用意し、用途や設置環境に合わせて選べる構成となる。オープンオフィスやフリーアドレス席、自宅学習スペースなどで、隣席や周囲の動きが気になりやすい場面でも、視界をやわらかく遮って作業に集中しやすい空間をつくる設計だ。

取り付けは工具不要のクランプ式で、厚さ1～3cmの天板に対応する。大掛かりな工事を必要とせず、席替えやレイアウト変更にも柔軟に対応できる点が特徴だ。必要なときに取り外しや再設置がしやすく、固定席だけでなく、利用者が変わる共有デスクでも扱いやすい仕様となる。

素材には落ち着いたグレーのフェルトを採用し、オフィスや書斎の空間になじみやすい。フェルト面には画鋲を使ってメモや予定表を掲示でき、目隠し用途に加えて情報整理ボードとしても活用できる。デスク上の書類やタスクを見やすくまとめ、集中と整理を両立しやすい点が強みだ。