Pixio「PXMP XL」に新デザイン登場、水宙・海宙モデルを予約販売

Hameeが運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、ゲーミングマウスパッド「PXMPシリーズ」のXLサイズ新デザイン「水宙」と「海宙」を、予約販売開始する。販売は公式ストアのほか、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで行われ、価格は3,980円だ。サイズはおよそ幅490×高さ420mm、重量はおよそ0.4kgとなる。素材はポリエステルで、表面に撥水加工、底面にラバーを採用する。

今回登場するのは、Pixioクリエイターコラボ第6弾で発表した人気イラストを製品化したマウスパッドだ。デザインは「水宙」と「海宙」の2種類で、いずれもゲーミング環境に映えるアート性の高い仕上がりとなる。大判のXLサイズはマウス操作の可動域を広く確保しやすく、FPSやMOBAなど素早いカーソル操作が求められるゲームでも扱いやすい仕様だ。

機能面では、表面の撥水加工が飲み物のこぼれなどによる汚れを軽減しやすく、底面ラバーがデスク上でのズレを抑える。ポリエステル素材らしい滑らかな操作感に加え、デスクマットとしても使いやすい汎用性がある。ビジュアル重視のゲーミングデスクを作りたい層だけでなく、実用性を重視するユーザーにも訴求する製品だ。