サンワ、スライド開閉で自動電源ON/OFFの超薄型ワイヤレスマウスを発売

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で、スライドカバーの開閉と電源が連動する超薄型ワイヤレスマウス「400-MAWB236BK」と「400-MAWB236BL」を8月4日に発売した。価格は各3,891円（税抜）で、カラーはブラックとブルーの2種類だ。
この新製品は、カバーをスライドして開閉するだけで電源のオン・オフが自動で切り替わる点が最大の特徴だ。使用時は素早く起動し、収納時は電源を切ることで、持ち運び中の誤作動や電池消耗を抑える構造になっている。
接続方式はBluetoothと2.4GHzワイヤレスの両対応で、USB Aレシーバーも本体内に収納できる。さらに、2台の機器を同時に使い分けられるため、ノートパソコンとタブレットを併用する作業にも向く。左右ボタン、スクロールホイール、戻る・進むボタンを備えた5ボタン構成で、静音スイッチを採用している点も見逃せない。図書館やカフェ、静かなオフィスでも使いやすいという。
電源はUSB Type-C充電式で、乾電池を交換する手間がない。付属ケーブルでパソコンやモバイルバッテリーから充電でき、ランニングコストを抑えやすい。モバイルワーカーやテレワーカー、出張の多いビジネスパーソンにとって、バッグに入れやすく、すぐ使えて、音も気になりにくい実用性の高いマウスだ。
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