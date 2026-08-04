サンワサプライ、4K/60Hzの2画面出力対応USB Type-Cハブ発売　85W給電・60cmケーブル搭載

サンワサプライは、2画面出力対応のHDMI付USB Type-Cハブ「USB-5TCHHP32BK」を発売した。価格は10,450円。4K/60Hzの高画質出力、最大85WのPD給電、約60cmのロングケーブルを備え、ノートパソコンの作業環境を手早く拡張できる製品だ。
「USB-5TCHHP32BK」は、HDMI×2またはHDMI＋Type-Cの組み合わせで2画面出力に対応する。拡張モードと複製モードを使い分けられるため、資料作成やオンライン会議、映像確認など幅広い用途で役立つ構成だ。Type-Cディスプレイはタッチパネル対応で、フルファンクションType-Cコネクタを使えば映像出力と給電を同時にこなせる点も特徴だ。
USB PD対応ポートは最大100W入力、最大85W給電に対応。対応ディスプレイを経由してノートパソコンへ給電しながら使えるため、電源周りをすっきりさせやすい。さらに、Type-Cケーブルは約60cmと長めで、スタンドに置いたノートパソコンにも接続しやすい設計だ。USB AポートとType-Cポートも備え、キーボードやマウスなどの周辺機器をまとめて接続できる。
本体サイズはおよそ幅60×奥行60×高さ13mmのコンパクト設計だ。ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作確認も案内されており、デスクスペースを節約しながら広い作業領域を確保しやすい。
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