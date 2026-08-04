FRONTIER、Core 7搭載15.6型ノートPC「NLRシリーズ」発売　Wi-Fi 6E・Thunderbolt 4対応

インバースネットは、オリジナルBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、インテル Coreプロセッサー搭載の15.6型ノートPC「NLRシリーズ」をFRONTIERダイレクトストアで販売開始した。用途に応じてインテル Core 7 プロセッサー 150Uまたは後日発売予定のCore 5 プロセッサーを選べるのが特徴だ。

NLRシリーズは、資料作成やWeb会議、オンライン学習、動画視聴まで幅広くこなす実用重視のノートPCだ。15.6型フルHD非光沢液晶を採用し、映り込みを抑えながら長時間の作業でも見やすさを確保する。筐体はパームレストと天板に深い「ミッドナイトブルー」を採用し、落ち着いた高級感を演出するという。

通信面ではWi-Fi 6Eと有線LANに対応し、Bluetooth 5.3も備える。映像出力はHDMIとThunderbolt 4対応USB Type-Cに対応し、外部モニタやプロジェクターとの接続も柔軟だ。内蔵ディスプレイを含め最大3画面表示にも対応し、180度まで開くため対面での画面共有もしやすい設計だ。さらにmicroSDカードリーダーも搭載し、周辺機器との連携性を高めている。

処理性能はTDP 15Wクラスの省電力設計を採るインテル Coreプロセッサーで、日常作業を快適に支える。DDR5メモリと高速NVMe SSDを組み合わせ、起動やアプリの応答性にも配慮した構成だ。加えて、MIL-STD-810H準拠のテストをクリアしており、持ち運びを想定した堅牢性もアピールする。