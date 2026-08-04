FRONTIER、Core 7搭載15.6型ノートPC「NLRシリーズ」発売　Wi-Fi 6E・Thunderbolt 4対応

インバースネットは、オリジナルBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、インテル Coreプロセッサー搭載の15.6型ノートPC「NLRシリーズ」をFRONTIERダイレクトストアで販売開始した。用途に応じてインテル Core 7 プロセッサー 150Uまたは後日発売予定のCore 5 プロセッサーを選べるのが特徴だ。
NLRシリーズは、資料作成やWeb会議、オンライン学習、動画視聴まで幅広くこなす実用重視のノートPCだ。15.6型フルHD非光沢液晶を採用し、映り込みを抑えながら長時間の作業でも見やすさを確保する。筐体はパームレストと天板に深い「ミッドナイトブルー」を採用し、落ち着いた高級感を演出するという。
通信面ではWi-Fi 6Eと有線LANに対応し、Bluetooth 5.3も備える。映像出力はHDMIとThunderbolt 4対応USB Type-Cに対応し、外部モニタやプロジェクターとの接続も柔軟だ。内蔵ディスプレイを含め最大3画面表示にも対応し、180度まで開くため対面での画面共有もしやすい設計だ。さらにmicroSDカードリーダーも搭載し、周辺機器との連携性を高めている。
処理性能はTDP 15Wクラスの省電力設計を採るインテル Coreプロセッサーで、日常作業を快適に支える。DDR5メモリと高速NVMe SSDを組み合わせ、起動やアプリの応答性にも配慮した構成だ。加えて、MIL-STD-810H準拠のテストをクリアしており、持ち運びを想定した堅牢性もアピールする。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります