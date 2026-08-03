キター！ファミマ「45％増量」今年も！ファミチキなど13商品が値段そのまでボリュームアップ

お値段そのままで45％増量！ ファミマ名物の増量企画、ファミチキなど全13商品を展開 ファミリーマートは8月4日から、「お値段そのまま おかわり 45％増量作戦」を全国の店舗で開催します。

9月の創立45周年を記念し、商品の価格はそのままで内容量などを45％増量するキャンペーンです。

今年3月に続く年2回目の開催で、今回は初登場の商品7種類を含む全13商品を週替わりで展開します。ファミチキや弁当、パスタ、お菓子、飲料に加え、大盛たこ焼きや千切りキャベツ、アイスなどもラインアップします。

【8月4日～】ファミチキやハムサンドが45％増量！

▲増量ファミチキ 248円

ファミリーマートの看板商品「ファミチキ」の重量を45％増量します。サクサクとした衣と、柔らかくジューシーな鶏肉の旨みが特徴だとしています。

▲たっぷりハムサンド 358円

ハムにペッパーチーズソースと野菜を組み合わせたサンドイッチを45％増量します。

▲たんぱく質が摂れる！豚しゃぶのパスタサラダ 398円

ポン酢やマヨネーズなどで味付けしたパスタに、ごまドレッシングを合わせた「たんぱく質が摂れる！豚しゃぶのパスタサラダ」を45％増量します。

▲千切りキャベツ 127円

▲ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ 270円

▲甘栗むいちゃいました 345円

▲コロロ 清水白桃 159円」

【8月11日～】チキン南蛮やパスタが45％増量！

▲3色そぼろ＆チキン南蛮弁当 680円

鶏そぼろ、たまごそぼろ、ごま高菜をトッピングしたごはんとチキン南蛮を組み合わせた弁当です。チキン南蛮を45％増量します。

▲大盛ミートソース 598円

ミートソースをベースに、トマトペーストやデミグラスソースを加えて煮込んだパスタを45％増量します。玉ねぎや人参などの野菜も使用しています。

▲だし香る！大盛とろーりたこ焼き 538円

▲赤城 たべる牧場ミルク 248円

▲ポテトチップス わさビーフ 159円

▲Afternoon Tea 監修 白桃香るルイボスティー 950ml 118円

■ファミペイ払いで抽選で4万5000名にポイント45％還元も！

また、8月4日～17日の期間は、ファミペイ払いで100円以上の買い物をすると、抽選で4万5000人に対象期間中のファミペイ支払い合計金額に対して45％のファミマポイントを還元します。還元上限は1000ポイントです。

今年2回目の45％増量！

ファミリーマートの人気商品を、価格はそのままに45％増量する今回のキャンペーン。

ファミチキや弁当、たこ焼き、アイスなどが週替わりで登場するので、気になる商品をチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月4日

・発売日：2026年8月11日

※価格は税込み表記です。