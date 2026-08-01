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本日から

まぐろ丼セットがうれしい！ 富士そば「沖縄フェア」が今年も

2026年08月01日 16時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　関東を中心に展開する立ち食いそば・うどんチェーン「名代富士そば」は、8月1日から「沖縄涼味フェア」を103店舗で開催します。

名代富士そば「沖縄涼味フェア」をスタート

　「沖縄涼味フェア」は地方創生を目的に2024年からスタートし、今年で3年目となります。今年は沖縄県産まぐろを使った新メニューが登場します。

▲冷したっぷり生もずくのザクザクそば／うどん　600円

　沖縄勝連生もずくをたっぷりのせた冷たいそば、またはうどんです。あげ玉を加えてザクザクとした食感をアクセントにし、沖縄産シークヮーサージュースも使用しています。

▲沖縄県産ミニまぐろ丼セット　980円

　沖縄県産まぐろを使ったミニ丼です。もりそば、またはうどんが付きます。沖縄県産まぐろは、赤身ならではの旨みと、もっちりとした食感が特徴だとしています。

夏の富士そばに沖縄の海の恵みが登場！

　夏の暑さが続く時期に、冷たいそばやうどんと沖縄の食材を使ったメニューを楽しめるフェアがスタートします。

　沖縄県産まぐろを使った新メニューも登場するので、この機会に名代富士そばへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月1日
・終了日：2026年8月31日

※価格は税込み表記です。

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