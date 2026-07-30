ラグジュアリーな音体験とはこのこと、KEFの最新ワイヤレススピーカー「LS LUXE」

イギリスのKEFは7月30日（現地時間）、ワイヤレススピーカーの新製品「LS LUXE」を発表した。

価格は71万5000円（ペア）。LS50 Wireless IIの上位に位置付けられる製品。一般発売は8月25日を予定しているが、本日から直営店での先行販売も開始する。当初はアカウント登録済みのmyKEFメンバー（登録料無料）限定。

独特のデザインに内包された高度なオーディオ技術

著名デザイナーのロス・ラブグローブ（Ross Lovegrove）氏と共同開発したもので、まゆのような独特のデザインが特徴。同氏はKEFでは「MUON」「Mu」「MUO」などの製品も手掛けている。

KEF製品の特徴であるMAT技術を採用した第12世代のUni-Qドライバーを採用。MATは迷路のように複雑な形状のメタマテリアルによる吸音で、音質の阻害要因（ツィーターから後方に発生する音）を打ち消す技術。Uni-QドライバーはKEFオリジナルの同軸型のスピーカーユニットで、口径は6.5インチだ。

さらにLS LUXEでは、スピーカー製品には初搭載の「Velocity Control Technology（VECO）」も採用している。これは閉ループフィードバック方式のパワーアンプで、サウンドバーの「XIO」にも採用されている。

速度センサーでUni-Qドライバーの動きをリアルタイムに監視して、そのデータを電流駆動型アンプにフィードバックすることで、ドライバーの動きを補正するというもの。これにより歪みやコーンの動きによる圧縮を最小限に抑えて、クリアで深みのある低音が出せるという。

同社のアクティブスピーカーとしては初めて、電流駆動型のアンプを採用したのもポイント。一般的なアンプは電圧駆動型だが、技術的にはスピーカー側のインピーダンスの変化や逆起電流などの影響が歪みにつながるという課題もある。

つまり、こうした歪みにはドライバーを流れる電流によって生じることが多いため、コイルを流れる電流を直接制御できれば、歪みを抑え、中音域もクリーンで正確なものになる。なお、KEF LUXEでは280WのLMF(D級)と100WのHF(AB級)アンプの両方が電流駆動方式とのこと。

ハイレゾ再生に加えて、各社の高音質音楽ストリーミングにも対応

キャビネットはバルク・モールディング・コンパウンド（BMC）製で、デカップリングシャーシ構造を採用。コンパクトでアートのようなデザインでありながら、従来の内部補強材が不要なため、内部の容積を大きく確保できるという。不要振動の低減という意味でも有利で、より鮮明なクリアさと深みのある低音の再現に貢献する。

また、KEF独自のMusic Integrity Engine（MIE）によるDSP処理で、音量を下げた状態や長時間の再生、アンプの負荷が高い状態でも、ディティール、正確性、音色などサウンドの質を維持できるとしている。

LS LUXEは、NASなどに保存した最大384kHz/24bitのハイレゾロスレス音源の再生が可能（DSDにも対応）。ワイヤレス接続のために開発した「W2プラットフォーム」を採用しており、Spotify Connect、TIDAL Connect、QPlay、AirPlay、Google Castなどに対応。アプリ操作でTIDAL、Amazon Music、Qobuz、Deezerなどの高音質配信サービスの音源を直接再生できる。来年にはRoon Readyになる見込み。

また、HDMI（eARC対応）、アナログ、光、同軸デジタル入力端子も備えており、テレビの音やCDプレーヤー、ゲーム機などを接続して楽しめる。専用のサブウーファー出力も持つ。

セットアップには「KEF Connect」アプリを使用し、環境（ルームEQ）や好みに合わせた調整（ノーマルモード／エキスパートモード）が可能。専用のサブウーファープリセットによって、KEFのサブウーファーシリーズとのシームレスな統合も保証しているという。

カラーはエクリプス・ブラック、ダスク・チタニウム、ミネラル・ホワイトの3色展開。本体付属のC3リモコンは、高級感のあるアルミニウム製トッププレート、バックライト付きボタン、カスタマイズ可能な「お気に入り」ボタンなどを装備している。

また、別売の「S-LUXEフロアスタンド」（8月25日発売、14万3000円）には、すっきりとした見た目にできるケーブルマネージャーを内蔵しているほか、「K-Streamスピーカー間ケーブル」（9月下旬発売)を使用することで、最大8メートルのオーディオ伝送が可能となっている。

KEFは「LS LUXEは、KEFが提唱するラグジュアリー・リスニングの体現そのもの」であり、「ロス・ラブグローブ氏との共同開発により、視覚と聴覚の両面から日々の暮らしを彩るために生み出された、彫刻的なワイヤレスHiFiスピーカー」であるとコメント。「洗練された職人技、彫刻的なデザイン、そしてKEFの音響技術を融合させた『LS LUXE』は、体験を創り出すのと同様に、空間と美しく調和しながら、一音一音が本来あるべき姿で響き、心に深く届くよう開発」しているとする。

そのうえで、LS LUXEは、リスニング体験を再定義し、真にインスピレーションを与える製品開発を目指してくるなかで、素晴らしいデザインと音響技術の融合により、没入感がありながらも自然な形で空間の雰囲気を変容させられる製品に仕上がった点を強調。「『ラグジュアリーとはどのような音なのか』と尋ねられたとき、まさにLS LUXEが私たちの答えです」とKEFの社長でグローバルマーケティングの責任者であるグレース・ロー（Grace Lo）氏はコメントしている。