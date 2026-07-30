GIGABYTE、Radeon RX 9050搭載「GV-R9050GAMING OC-8GD」を発売　トリプルファン採用

シー・エフ・デー販売は、GIGABYTEブランドの新製品として、Radeon RX 9050を搭載したゲーミング向けグラフィックボード「GV-R9050GAMING OC-8GD」を7月31日11時に発売する。価格は54,980円前後の見込み。

GV-R9050GAMING OC-8GDは、オーバークロック仕様のRadeon RX 9050搭載カードで、8GB GDDR6メモリ、128bitメモリバス、最大2760MHzのBoost Clockを備える。映像出力はDisplayPort 2.1を2基、HDMI 2.1を1基搭載し、最新世代の高解像度ディスプレイ環境にも対応しやすい構成となっている。

冷却機構はGIGABYTE独自のWINDFORCE空冷システムが中心だ。オルタネイトスピニングと3Dアクティブファンで冷却効率と静音性の両立を狙い、Hawk Fanとグラフェンナノ潤滑剤で風量と風圧、耐久性を高める設計。さらに、銅プレートと複合銅ヒートパイプでGPUとVRAMの熱を素早く逃がし、背面の補強バックプレートで構造強度も確保するという。保証期間は2年。