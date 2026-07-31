ASUSの新RTX 5080は静音＆高冷却、PRIMEシリーズ最新モデル発売

ASUS JAPANは、NVIDIA GeForce RTX 5080搭載のグラフィックカード「PRIME-RTX5080-O16G-EVO」を、7月31日からAmazon限定で発売する。PRIMEシリーズに属する本製品は、2.5スロット設計とAxial-Tech 3連ファンを採用し、高性能GPUの発熱を抑えながら、静音性と互換性の両立を狙うモデルだ。

特徴は、ASUS独自のMaxContactデザイン、フェーズチェンジGPUサーマルパッド、0dBテクノロジー、通気性に優れたバックプレートの4点が中核になる。MaxContactはGPUヒートスプレッダの表面積を5％拡大し、熱効率の向上を図る。フェーズチェンジGPUサーマルパッドは、GPUとサーマルモジュールの隙間を埋めて熱伝導性を高め、重負荷時の安定動作と長寿命化に寄与する設計だ。

0dBテクノロジーは、GPU温度が50℃未満の際にファンを停止し、55℃以上で再起動する仕組みとなる。これにより、軽い作業時は静かに、負荷がかかる場面ではしっかり冷却するという動作特性を持つ。さらに、大型の通気口を備えたバックプレートが放熱を助け、オーバーヒートやサーマルスロットリングを抑えて、ゲームやクリエイティブ用途での安定したパフォーマンスを支えるという。