ASRock、Radeon RX 9050グラフィックカードを発表　8GB GDDR6・PCIe 5.0対応

ASRockは、最新GPU「AMD Radeon RX 9050」を搭載したグラフィックスカード「ASRock AMD Radeon RX 9050 Challenger 8GB」を発表した。発売市場は中南米およびアジア太平洋地域で、AMD RDNA 4アーキテクチャ、第3世代レイトレーシング、最大8GBのGDDR6メモリ、PCI Express 5.0、DisplayPort 2.1aに対応するモデルだ。

AMD Radeon RX 9050は、最大16基のAMD RDNA 4コンピュートユニットを備え、AMD HYPR-RXやAMD FSRなどの最新技術に対応する。ゲームのフレームレート向上と画質の両立を狙えるほか、第3世代レイトレーシング技術により、光の反射や陰影表現をより自然に描画しやすい構成だ。

Challengerシリーズの「ASRock AMD Radeon RX 9050 Challenger 8GB」は、最大2,600MHzのブーストクロックをうたい、新設計のデュアルファンクーラーを採用する。独自のStriped Axial FanとUltra-fit Heatpipeにより冷却効率を高め、LEDインジケーターとメタルバックプレートがデザイン性と剛性を両立する。さらに、Super Alloy Graphics Cardコンポーネントの採用で、安定動作と長期運用を意識した作りとなる。