USB Type-C接続で100W給電対応　4ポートUSBハブが新発売

エレコムは、USBポートの増設とパソコン充電を1台で実現する充電ケーブル一体型USBハブ「U3HC-C040PBK」を7月中旬に新発売した。価格は4,280円。USB Type-C接続を採用し、USB Power Delivery対応環境では最大入力100Wでの給電に対応する製品だ。

この製品の特徴は、パソコン充電用のケーブルを別途用意しなくてもよい点にある。ケーブル一体型のため、持ち運び時の荷物を減らしやすく、デスク上でも配線をすっきりまとめやすい。さらにケーブルバンドを付属し、収納性と取り回しのしやすさを両立しているという。

ハブ本体はUSB-Aポートを2基、USB Type-Cポートを2基搭載した4ポート構成だ。USBメモリ、マウス、キーボードなどの周辺機器を同時接続しやすく、USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応するため、大容量データの転送にも向くという。なお、各ポートはデータ通信専用で、充電や映像出力には対応しない仕様だ。

電源面ではセルフパワーとバスパワーの共用タイプを採用し、安定した電源供給を狙った設計。パソコン接続用ケーブル長は約0.15m、充電器接続用ケーブル長は約1mで、設置場所に応じた使い分けがしやすい。