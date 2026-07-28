BenQ、27型4K「PD2732U」を発売　Macとの色合わせにも対応

ベンキュージャパンは、プロデザイナー向けにブランド刷新した「Creative Pro PD」シリーズの第1弾として、27インチ4Kカラーマネジメントモニター「Creative Pro PD2732U」と、27インチWQHDカラーマネジメントモニター「SW272QN」を7月31日に発売する。価格はいずれもオープン価格となっている。
「PD2732U」は、Adobe RGBとDisplay P3／DCI-P3を99%、Rec.709とsRGBを100%カバーする4Kモニターだ。27インチIPSパネルに、映り込みを抑えつつ深い黒と高コントラストを実現する「Nano Matte Blackパネル」を採用し、HDR10・HLG、ソフトウェアキャリブレーション、Thunderbolt 4接続、MacBookとの色味を合わせるM-bookモードなどを備えるという。
写真編集向けの「SW272QN」も、同じく27インチIPSパネルと「Nano Matte Blackパネル」を採用し、Adobe RGBとDisplay P3／DCI-P3を99%、Rec.709とsRGBを100%カバーする。平均ΔE≤1.5の高い色精度に加え、ハードウェアキャリブレーション、異なる色モードを並べて比較できる「GamutDuo機能」、最大90W給電のUSB-C、SDカードスロット、USBポート、遮光フード、ワイヤレスコントローラー「Hotkey Puck G3」を標準搭載するという。
両製品は、BenQ独自の色管理技術「AQCOLORテクノロジー」を軸に、工場出荷時のキャリブレーションや業界認証の取得によって、制作時の色のブレや手戻りを抑える設計だ。Creative Proシリーズは、色彩専門家Chris Bai氏の監修のもと開発され、写真、デザイン、映像制作の現場で求められる正確な色再現を重視しているという。PD2732U向けの「AQCOLOR Pilot」はMac版が7月下旬、Windows版が10月上旬に提供予定だという。
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