USB Type-CしかないPCでも安心　サンワサプライのUSB A変換ケーブル登場

サンワサプライは、USB A接続の機器をType-Cポートへ接続できるUSB 5Gbps Type-C変換ケーブル「AD-USB33CAF」を7月28日に発売した。価格は1,760円。Type-CポートしかないノートパソコンでもUSB A機器を使いやすくする、実用性の高い変換ケーブルだ。
最大の特徴は、USB A（メス）-Type-C（オス）の約7cmショートケーブルを採用している点だ。隣接ポートに干渉しにくいコンパクト設計で、直差しタイプに比べて負荷が分散されやすく、USBポートやアダプタへの負担軽減も見込めるという。ノートパソコンやドッキング環境で、限られた端子まわりをすっきり使いたい場面に向くとしている。
機能面では、最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルのやり取りもスムーズに行える。さらに最大15W（5V/3A）の充電に対応し、ワイヤレスヘッドセットなどの給電用途にも活用できる。なお、USB Power Deliveryには非対応だ。安定性を重視した3重シールド構造や、信号劣化の少ない金メッキピンも採用しており、通信品質に配慮した設計になっている。
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