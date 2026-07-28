【本日】ケンタ、510円お得な「とりの日パック」発売

ケンタッキーフライドチキン（以下KFC）は、7月28日限定で「とりの日パック」を発売します。
28日限定で登場！お得な「とりの日パック」
KFCでは、毎月28日の“とりの日”にあわせて、お得な盛り合わせ「とりの日パック」を限定販売しています。
▲とりの日パック 1290円
〔オリジナルチキン4ピース、ナゲット5ピース〕
11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたKFC自慢の「オリジナルチキン」4ピースと、一口サイズの「ナゲット」5ピースを詰め合わせた内容。単品価格合計1800円のところ、510円お得です。
さらに、「とりの日パック」を購入すると、「ポテトS」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスローS」2個を、それぞれ390円でいくつでも追加購入できます。
510円お得に！
とりの日とは、「に(2)わ(8)とり」の語呂合わせにちなんで制定された記念日です。
510円お得に利用できるのはうれしい！月に一度のとりの日パックに注目です。
※記事中の価格は税込み
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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