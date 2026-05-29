ロベルト本郷がウイスキーに！「キャプテン翼」コラボウイスキー、ファミマで発売

ファミリーマートは、サッカー漫画「キャプテン翼」に登場する“ロベルト本郷”をイメージしたウイスキー2種の予約販売を5月25日よりファミマオンラインで受け付けています。

45周年の「キャプテン翼」とコラボ！

「キャプテン翼」の45周年とファミリーマートの45周年を記念した企画で、シングルモルトウイスキーをベースに、キャラクターの世界観を表現したパッケージデザインを採用しています。



各商品は300本限定で、合計600本の数量限定販売です。各容量は500mlで、価格はいずれも2万2000円。パッケージデザインは2種類ありますが、中身は同一です。



製造メーカーは江井ヶ嶋酒造。英国産麦芽100％で造ったモルト原酒を、ペドロヒメネスシェリーカスクで8年貯蔵したシングルモルトウイスキーを、カスクストレングスで瓶詰め。シェリー樽由来の味わいをベースに、カシスやブラックベリー、プラム、レーズンのような香りと、甘酸っぱさ、スモーキーさ、紅茶の渋みがバランスよく感じられるといいます。

▲A BOLA É AMIGA（ア・ボーラ・エ・アミーガ） 2万2000円



現役選手時代のロベルト本郷をモチーフにしたデザインのウイスキーです。「ボールはともだち」を意味するポルトガル語「A BOLA É AMIGA（ア・ボーラ・エ・アミーガ）」を商品名に採用しています。

▲ROBERTO HONGO 2万2000円



監督としてのロベルト本郷をイメージしたデザインのウイスキーです。「大空翼」との物語の原点をテーマに、静かな情熱と未来への意思を表現しています。



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500ml／アルコール分：64％

原材料名：モルト

原料原産地名：国内製造（モルトウイスキー）

これは飾りたくなる！

予約期間は6月25日までで、7月中旬に発送予定としています。ファミマオンラインで取り扱い、予定数量に達し次第終了としています。



キャラクターの世界観をしっかり反映したデザインと、シェリー樽由来の味わいという組み合わせが印象的な一本です。見た目だけでなく中身にもこだわりが感じられる内容になっています。

数量限定という点もあり、コレクションとしても気になる存在です。この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。