cheero、240W急速充電と8K出力に対応したUSB-Cケーブルを発売

ティ・アール・エイは、オールインワンUSB-Cケーブル「cheero USB-C to C Fast Cable 240W」を発売した。最大240Wの超高出力充電、最大40Gbpsの高速データ転送、最大8K/60Hzの映像出力に対応し、価格は通常1,680円、発売記念特別価格1,480円だ。
この製品は、USB-C機器の増加に伴って複雑化したケーブル管理をシンプルにすることを狙ったモデルだ。USB Power Delivery EPRに対応し、48V/5Aの最大240W給電を実現するほか、DisplayPort Alt Modeによる最大8K/60Hz出力にも対応する。ノートPC、スマートフォン、タブレット、外付けSSD、USB-C対応ディスプレイなど、幅広い機器を1本でつなげる点が特徴だ。
データ転送は最大40Gbpsで、USB2.0比で約83倍の理論値となる。大容量の写真や動画、バックアップデータの移動を短時間で行えるため、動画編集やデータ管理の負荷軽減にもつながる。映像出力と充電を同時に扱えるため、在宅ワークや会議、プレゼンテーション、ゲーム、クリエイティブ作業など、用途を選ばず活用しやすいという。
筐体まわりではE-Markerチップを搭載し、接続機器に応じて適切な電力を自動で認識する。ケーブル本体は高耐久ファブリック仕様で、5000回の折り曲げ試験をクリアしたとしており、日常的な持ち運びにも配慮した。長さは約80cm、重量は約38g、カラーはブラックだ。付属のシリコン製ケーブルバンドでまとめやすく、バッグ内でもかさばりにくいという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります