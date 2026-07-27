cheero、240W急速充電と8K出力に対応したUSB-Cケーブルを発売

ティ・アール・エイは、オールインワンUSB-Cケーブル「cheero USB-C to C Fast Cable 240W」を発売した。最大240Wの超高出力充電、最大40Gbpsの高速データ転送、最大8K/60Hzの映像出力に対応し、価格は通常1,680円、発売記念特別価格1,480円だ。

この製品は、USB-C機器の増加に伴って複雑化したケーブル管理をシンプルにすることを狙ったモデルだ。USB Power Delivery EPRに対応し、48V/5Aの最大240W給電を実現するほか、DisplayPort Alt Modeによる最大8K/60Hz出力にも対応する。ノートPC、スマートフォン、タブレット、外付けSSD、USB-C対応ディスプレイなど、幅広い機器を1本でつなげる点が特徴だ。

データ転送は最大40Gbpsで、USB2.0比で約83倍の理論値となる。大容量の写真や動画、バックアップデータの移動を短時間で行えるため、動画編集やデータ管理の負荷軽減にもつながる。映像出力と充電を同時に扱えるため、在宅ワークや会議、プレゼンテーション、ゲーム、クリエイティブ作業など、用途を選ばず活用しやすいという。

筐体まわりではE-Markerチップを搭載し、接続機器に応じて適切な電力を自動で認識する。ケーブル本体は高耐久ファブリック仕様で、5000回の折り曲げ試験をクリアしたとしており、日常的な持ち運びにも配慮した。長さは約80cm、重量は約38g、カラーはブラックだ。付属のシリコン製ケーブルバンドでまとめやすく、バッグ内でもかさばりにくいという。