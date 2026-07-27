iPhone ProResをSSDへ直接保存　ORICOのMagSafe対応ドッキングステーション登場

ORICOは、「6-in-1 MagSafe対応M.2 NVMeドッキングステーション」を発表した。通常価格は7,999円で、ページ割引30％と専用コード「723ORICOMG7」による20％割引を組み合わせることで、最終価格は4,311円となる。

この新製品は、M.2 2230 NVMe SSDスロットとUSB-Cハブを統合したマグネット式の多機能ドッキングステーションだ。iPhone 17/16/15 ProおよびPro Maxで撮影した4K ProRes動画をSSDへ直接保存できるため、内蔵ストレージの圧迫を抑えつつ、撮影後の転送作業を減らせる構成だ。

搭載機能は、M.2 NVMeスロット、HDMI 4K@60Hz出力、最大10GbpsのUSB 3.2転送、3.5mm AUX端子、PD100W充電ポートを含む6-in-1仕様だ。スマートフォン、タブレット、ノートパソコン間で用途を切り替えやすく、映像出力や周辺機器接続、長時間運用まで1台にまとめられる点が特徴だ。

また、MagSafe対応のマグネット吸着により、iPhoneへの装着がしやすく、付属のマグネットリングを使えばMagSafe非対応のiPhoneやAndroid端末でも利用しやすいという。対応ストレージは最大2TBの2230 NVMe SSDで、使用前にはexFAT形式でのフォーマットが必要になる。なお、2230 SSD本体は付属しない。