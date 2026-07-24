Acer「Nitro V 16 AI」発売　RTX 5050・5060・5070搭載の16型ゲーミングノート

日本エイサーは、ゲーミングブランド「Nitro」から、16インチゲーミングノートパソコン「Nitro V 16 AI」3機種を7月24日に発売した。搭載CPUはインテル Core Ultra 7 プロセッサー 355（シリーズ3）で、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5050、5060、5070 Laptop GPUの3種類を用意する。販売はAcer公式オンラインストア、Acerダイレクト（楽天市場、Yahoo!ショッピング）、Amazonで順次行うという。
今回の新モデルは、ゲームプレイだけでなく、配信、録画、動画編集、クリエイティブ作業まで視野に入れた構成が特徴だ。CPU、GPU、NPUを組み合わせた設計により、複数アプリを同時に使う場面でも処理を支え、AI処理を担うインテル AI Boostは最大49TOPSのNPU性能に対応する。Copilot+ PCにも対応するため、AI機能を活用した作業との相性も高いという。
グラフィックスは、RTX 5050搭載の「ANV16-I51-N76Y55」、RTX 5060搭載の「ANV16-I51-N73Y56」、RTX 5070搭載の「ANV16-I51-N73Y57」の3モデルで構成される。いずれも512GB SSDを備え、RTX 5060とRTX 5070搭載機は32GBメモリー、RTX 5050搭載機は16GBメモリーを採用する。DLSS 4やレイトレーシングにも対応し、高画質と滑らかな描画を両立しやすいとしている。
ディスプレイは16インチWUXGA IPSパネルで、解像度は1920×1200、アスペクト比は16:10だ。RTX 5050搭載機は165Hz、RTX 5060とRTX 5070搭載機は180Hzのリフレッシュレートに対応し、後者2機種は3ms（GTG、オーバードライブ時）の応答速度とsRGB 100％の色再現性も備える。加えて、2基のファンとデュアル吸排気システム、MUXスイッチ、DTS:X Ultra、Acer PurifiedVoice、フルHD IR Webカメラ、Killer Wi-Fi 6E AX1675i、Killer Ethernet E2600、Thunderbolt 4対応USB4 Type-Cなど、実用面の機能も充実している。
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